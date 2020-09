Rede privada de Flores da Cunha retomará aulas

O município de Flores da Cunha decidiu autorizar o retorno das atividades das escolas privadas de ensino infantil, com capacidade máxima de 50% dos alunos. Foi aprovado o plano de contingência, pelo Comitê de Operações Especiais de Saúde, para a retomada do ensino. Atualmente, a cidade conta com 10 instituições privadas de ensino infantil.

Por isso, o setor de transporte escolar esteve reunido com os responsáveis das empresas que realizam o deslocamento das crianças. Foram repassadas as principais regras e rotas, além do agendamento da vistoria dos veículos, que vai ocorrer nesta terça-feira.

Algumas regras foram criadas aos transportadores para levarem as crianças até as escolas. Transportar, no máximo, 50% da capacidade da van ou ônibus (isolando os demais assentos), manter limpo os assentos e locais de uso comum e disponibilizar álcool em gel são algumas delas. Além disso, é necessário manter a listagem atualizada, com nomes e endereços dos alunos, assim como os pais precisam fazer uma declaração diária de ausência de sintomas gripais nas crianças e adolescentes.

As escolas de ensino infantil, fundamental e médio públicas ( municipal e estadual) ainda estão sem data para o retorno das aulas presenciais. Uma pesquisa recente realizada pela pasta da educação apontou que 80% dos responsáveis não autorizavam o retorno dos alunos para as escolas em Flores da Cunha.