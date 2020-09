Universidade de Novo Hamburgo oferece assistência jurídica gratuita

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Feevale retomou os atendimentos de novos casos para a comunidade de Novo Hamburgo. O setor realiza assistência judiciária gratuita às pessoas com remuneração mensal de até dois salários mínimos, nas áreas de Direito de Família, Sucessões, Usucapião, Defesa em Execução Fiscal (IPTU) e negativa de Auxílio Emergencial do governo federal, entre outras áreas relacionadas ao Direito Civil.

Para solicitar o serviço, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail nucleo@feevale.br, com dados pessoas e um breve resumo do seu caso. Após a análise, o núcleo responderá com as informações necessárias, agendando o horário e a forma de atendimento.