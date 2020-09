Parceria rende frutos aos pequenos agricultores de Santa Cruz do Sul

A pandemia repercutiu em vários setores, entre os quais o da agricultura familiar. No Vale do Rio Pardo, somada à seca que causava prejuízos há meses às lavouras e criações de animais, a crise sanitária gerou consequências para a venda e distribuição dos alimentos produzidos e exigiu dos agricultores adaptações. Venda em feiras e distribuição direta nas residências, para alguns, abriram novos mercados, minimizando parte das perdas financeiras.

Uma iniciativa na busca de novos mercados foi intermediada pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), entre um grupo de agricultores ecologistas e um residencial para a terceira idade. Desde agosto, o grupo vem abastecendo um residencial geriátrico, no bairro Higienópolis, com hortigranjeiros. Duas vezes por semana, os agricultores entregam no lar frutas, verduras e legumes para as refeições de 42 idosos residentes e 20 funcionárias nas duas casas desta geriatria.

Uma das proprietárias da casa, Rosemeri Henz, explica que a proposta de apresentar ao lar à agricultura familiar ecologista da região veio num momento especial. "Mais do que nunca, é preciso cuidar integralmente da saúde dos residentes e o alimento é um componente importante no cuidado com os idosos", ressaltou. Ela disse, ainda, que a ação contribui com o segmento da agricultura familiar regional num momento econômico difícil.

Na mesma direção estava a intenção do projeto de extensão da Unisc que organizou a parceria, gerando renda a quem produz na região e alimento saudável à população. Um dos agricultores que comercializa os alimentos livres de agrotóxicos e adubos químicos para os locais da cidade, Perci Frantz, reforça as vantagens deste novo canal de vendas. "Fornecemos alimentos saudáveis a um público que é mais sensível e garantimos renda fixa, que é revertida em mais investimentos na produção ecológica", salientou.