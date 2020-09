Procura por exames cai 15% em hospital de Santa Rosa

Instalado no novo prédio do Hospital Vida & Saúde, em Santa Rosa, o Centro de Diagnóstico por Imagem não para de crescer. Atualmente, o serviço conta com uma equipe multiprofissional composta por 48 profissionais, com serviço e atendimento diferenciado. No entanto, com a pandemia, o local tem visto uma queda na demanda.

Com um grande fluxo de pacientes, o centro conta com um número alto de exames. No ano passado, o setor alcançou a marca de 91.203 exames realizados. "Este ano, devido à pandemia e as restrições impostas pelo distanciamento social, tivemos uma redução de 15% proporcionalmente ao mesmo período de 2019 totalizando até o momento 49,3 mil exames", explica o supervisor do centro, enfermeiro Neri Potrich Júnior.

Ao longo dos últimos anos, o locai tem recebido uma atenção especial da instituição, com investimentos em tecnologia e em capacitação profissional. Atualmente, são oferecidos exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio-x convencional e contrastados, ecografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, procedimentos de radiologia intervencionista (biópsias, drenagens e punções) e litotripsia extracorpórea.

Mesmo com uma pequena queda no número de atendimentos, os profissionais têm motivos para comemorar. Na última pesquisa de satisfação realizada com os pacientes do HVS, o índice de aprovação foi de 95,69%, acima da média estabelecida pela instituição neste ano, que é de 95%. "O resultado da pesquisa é a soma de fatores como os investimentos em equipamentos e na equipe técnica, e um reflexo do trabalho desenvolvido sempre em busca de um melhor atendimento para os pacientes", finaliza Neri.