Venâncio Aires terá Semana Farroupilha realizada on-line

A programação da Semana Farroupilha de Venâncio Aires está definida. As ações iniciam na sexta-feira, 11, a partir das 19h30min, com abertura dos festejos com apresentações de declamações que serão transmitidas pelo Facebook da Associação Tradicionalista de Venâncio Aires, entidade promotora da programação, e venda de produtos típicos como doces, bolos e tortas de doceiras/confeiteiras locais associadas, no modelo pague e leve.

A programação segue no sábado, com a transmissão de uma tele aula de culinária com a receita do prato típico arroz de carreteiro, a partir das 19h30min. . Além disso, serão apresentados vídeos gravados de receitas de bolo a base de erva-mate e doces de ambrosia.

Os festejos terão sequência na quarta-feira, com palestra de Valter Fraga Nunes e o tema "Os tropeiros e seu legado aos Gaúchos sem Fronteiras", a partir das 19h30min. Na quinta-feira, também será realizada uma palestra à noite com Rogério Bastos e o tema "A Tecnologia a Serviço da Tradição". Na sexta-feira, será a vez de Leo Ribeiro de Souza apresentar a palestra "Festejos Farroupilhas", também a partir das 19h30min.

No sábado, 19, será ministrado um curso de dança virtual. O encerramento da Semana Farroupilha do município será no domingo, 20, com Missa Crioula, a partir das 16h30min. A celebração será realizada pelo Padre Aldo. Além disso, será feita a apresentação de um documentário sobre o dia a dia dos tradicionalistas da cidade, retratando diversas atividades, com poema ilustrando a mesma. Os temas serão cutelaria; gastronomia; mate/chimarrão; guasqueiro; lavoura; galpões vazios; carneação; entre outros.