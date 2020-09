Apae de Gramado irá se mudar para novo prédio em outubro

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gramado está de mudança para uma nova sede. Depois de 51 anos instalada em um antigo prédio de uma escola na rua Garibaldi, a associação deve se transferir para um novo e moderno prédio com 1.350 metros quadrados no bairro Planalto. A previsão é de que a nova sede entre em operação em meados de outubro, apesar de a obra já estar concluída.

A mudança para a nova sede só foi possível através de uma permuta com uma incorporadora, que construiu a nova sede em troca do terreno de 3.398 metros quadrados na rua Garibaldi. O processo da permuta se deu através de carta convites a incorporadoras locais e ao fim do certame, a Scalla Incorporações fez a melhor proposta. No contrato, constava que a obra - iniciada em agosto de 2018, deveria estar pronta em 24 meses, o que acabou ocorrendo, apesar dos cinco meses da pandemia de Covid-19.

Um dos motivos que levou a Apae a buscar parceria para a construção de um novo prédio foi o crescimento no número de pessoas atendidas pela entidade. Somente nos últimos quatro anos, o número de beneficiários aumentou 50%, chegando a 140 em 2020, com idade entre 0 e 70 anos.

No início do projeto de mudança, havia a projeção de um prédio de 850 metros quadrados, mas foi preciso aumentar a construção em mais 500 metros. A entidade lançou o projeto "APAE 50 anos", que motivou este aumento de área, com o objetivo de manter sua capacidade física para atendimento por vários anos.

Outro motivo para mudar de local foi a necessidade da Apae ter outras receitas fixas, como aluguéis. Desta forma, no prédio que será construído no terreno da antiga sede, a entidade será dona de sete lojas com garagem e depósito, cada uma com área total aproximada de 150 metros quadrados, todos de frente para a rua Garibaldi. Será uma garantia para o futuro, já que a Apae depende, hoje, de repasses do município, de emendas impositivas dos vereadores e de emendas parlamentares vindas de Brasília, além, é claro, de doações de pessoas físicas e empresas de Gramado.