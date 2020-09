Laboratório da Furg suspende testes para a Covid-19

O Laboratório de Apoio Diagnóstico em Infectologia (Ladi) do Hospital Universitário de Rio Grande, que é referência para o processamento de amostras de casos suspeitos de síndrome gripal para 21 municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, teve que suspender o processamento de testes para Covid-19. A decisão foi tomada devido à falta de repasse de kits de extração, que servem para extrair o material genético do vírus.

Até o momento, todos os kits de extração utilizados haviam sido adquiridos com recursos da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), por intermédio de um fundo de contingência junto à Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande. Estes recursos, agora, se esgotaram. O Ladi, neste momento, aguarda o repasse dos kits por parte do Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen), já que o hospital faz parte da rede de apoio.

Desde sua inauguração, em 9 de junho deste ano, o Ladi já processou mais de 3.000 testes do tipo RT-PCR para identificação do novo coronavírus. Com o início do processamento no laboratório, um dos principais ganhos foi a redução do tempo de resposta dos testes para Covid-19 na região, que passaram a ser disponibilizados em até 48 horas.

Até que o laboratório possa voltar a operar, os testes serão encaminhados para processamento no Lacen em Porto Alegre, o que provavelmente levará a um aumento no tempo de resposta, que deve incluir também o deslocamento das amostras. O Ladi retornará suas atividades de processamento de testes RT-PCR tão logo ocorrer o repasse dos insumos necessários para realizar o processamento das amostras.