Novo distrito industrial de Venâncio Aires toma forma

A prefeitura de Venâncio Aires alcançou mais um passo no projeto de implantação do Distrito Industrial, em Vila Estância Nova. Trata-se do desdobro do primeiro lote industrial que contém 7.191 mil metros quadrados, dentro de uma área com mais de 833 mil metros quadrados.

A partir deste desdobro, Venâncio Aires está cumprindo com as exigências estabelecidas com prazo até o fim deste ano e que constam no projeto. Agora, seguindo as tratativas, deverá ser formatada uma licitação para a contratação de uma empresa que deverá realizar o plano de loteamento do espaço. Este passo atenderá o regulamento com prazo até 2027.