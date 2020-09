Prefeitura de Sapucaia do Sul lança edital para PPP da iluminação

A prefeitura de Sapucaia do Sul publicou o edital de abertura de licitação para prestação dos serviços de iluminação pública no município, referente ao projeto de parceria público-privada da Iluminação Pública no município. A concorrência pública em leilão está marcada para ocorrer no dia 6 de novembro, na Bolsa de Valores, em São Paulo.

A operação prevê investimentos de R$ 62,7 milhões, estruturados pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da Caixa Econômica Federal (FEP Caixa), em parceria com o Banco Mundial, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Casa Civil. Podem participar da licitação empresas brasileiras e estrangeiras isoladas ou em consórcio.