Jogo de tênis é usado em projeto com crianças de Vacaria

As crianças e adolescentes da Casa Abrigo Divina Providência, de Vacaria, estão participando do Projeto Lapidando Cidadãos, que tem como objetivo transmitir valores que o tênis, de forma lúdica, proporciona. Estão inseridos nas atividades desenvolvidas no projeto 26 crianças e adolescentes do acolhimento institucional, com idade de 4 a 17 anos.

Todos receberam calça, moletom e camiseta do projeto para participar das atividades oferecidas no Núcleo Santa Teresa, dentro de sua faixa etária. O projeto, vinculado à Associação de Meninos e Meninas Assistidos Santa Cecília (Amma), tem o propósito de difundir o tênis em toda a sociedade, especialmente entre as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Com atividades no contraturno escolar, a iniciativa busca incentivar o engajamento, a integração e o desenvolvimento da comunidade, através do esporte. O idealizador é o promotor de Justiça, Luis Augusto Gonçalves Costa.