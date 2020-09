São Leopoldo começa a elaborar plano para a retomada

A prefeitura de São Leopoldo tem realizado um rodada de diálogo com os segmentos econômicos da cidade, visando aprimorar os processos públicos, o trabalho diante da pandemia e o enfrentamento das suas consequências. Esse processo consiste na elaboração de um plano de recuperação econômica do município. A primeira dessas reuniões teve participação de professores do departamento de Economia da Unisinos e representantes da construção civil, com a apresentação do diagnóstico da situação econômica do setor.

Conforme dados apresentados pelo professor Marcos Lélis, do programa de Pós-Graduação em Economia da Unisinos, tendo como fonte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, a construção civil é o setor que mais ampliou a participação no mercado formal de empregos, tendo gerado saldo positivo de vagas em São Leopoldo mesmo durante a pandemia.

O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de São Leopoldo e da Região do Vales do Sinos, Caí e da Encosta da Serra (Sinduscon-Vales), Roberto Potrick, sugeriu a manutenção do protocolo eletrônico e aprimoramentos no fluxo entre o setor público e o privado para a aprovação de projetos na área da construção civil, dando agilidade ao setor na execução de novos negócios. Para o superintendente de Urbanismo João Henrique Dias, a cadeia produtiva de toda a construção civil é muito importante para economia. "É extremamente importante a relação de transparência e de construção coletiva para o planejamento da retomada do desenvolvimento pós-pandemia", destacou o superintendente.

Além da construção civil, serão realizadas outras reuniões com enfoque setorial entre prefeitura, especialistas e representantes da economia da cidade. Após, será elaborado o plano de retomada na cidade.