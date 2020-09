Evento on-line vai debater o controle dos carrapatos no rebanho brasileiro, uruguaio e argentino

A Jornada Técnica sobre Controle do Carrapato, promovida pela Embrapa, Associação e Sindicato Rural de Bagé e Núcleo de Produtores de Terneiros de Corte da cidade acontece neste ano de forma virtual, na terça-feira, às 19h. A transmissão será realizada através do canal da Embrapa no Youtube e contará com um panorama do problema feito por técnicos e pesquisadores do Brasil, Uruguai e Argentina, assim como o debate sobre alternativas e estratégias para o controle do parasita.

O evento terá como ponto central a situação epidemiológica do carrapato bovino, resistência a antiparasitários e medidas de controle. A partir desta abordagem, o representante de um consultório veterinário, Francisco Alves Branco, falará sobre a situação no Rio Grande do Sul; o representante do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (Inta), Santiago Nava, registra o panorama na Argentina; e o representante do Laboratório Veterinário do Departamento de Parasitologia do Uruguai, Ulises Cuore, apresenta a conjuntura uruguaia.

Após as palestras, a pesquisadora da Embrapa, Claudia Gulias Gomes, e o pesquisador da Secretaria Estadual de Agricultura, José Reck, debatem o tema. A moderação será feita pelo pesquisador da Embrapa, Marcos Borba, que destaca a proposta de trazer um panorama atualizado sobre o problema, considerando sua complexidade, que envolve desde questões internas às propriedades até temas atinentes às instituições públicas e privadas. "O evento tem propósitos bastante simples, apesar de tratar de um problema extremamente complexo, cuja solução depende da interveniência de múltiplos atores. O controle do carrapato depende de ações que ocorrem dentro da porteira; tem um segundo plano no âmbito do controle da circulação de animais, abrange a qualificação dos químicos disponíveis", destacou Borba.