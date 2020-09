EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 04/09/2020. Alterada em 04/09 às 03h00min Municípios do Vale do Rio Pardo definirão momento adequado da volta

Em videoconferência, prefeitos e secretários de Educação dos municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) debateram o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Ficou estabelecido que a região irá aderir ao calendário escolar sugerido pelo Estado, que libera o retorno gradual a partir da terça-feira, dia 8. No entanto, será de responsabilidade de cada município definir quando e de que forma ocorrerá essa volta às aulas.

"Como não houve consenso sobre um retorno regionalizado, devido às diferentes realidades que cada município possui, estabelecemos essa independência para que cada administração municipal, junto a sua comunidade escolar, defina quando ocorrerá o seu retorno", ressaltou o prefeito de Candelária e presidente da Amvarp, Paulo Butzge. Ainda conforme Butzge, o retorno na região, no entanto, não deve ocorrer já no dia 8 devido aos protocolos estabelecidos pelo governador que precisam ser cumpridos.

Seguindo a linha de raciocínio emitida pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), embora tenham que se adequar ao calendário do Estado, os gestores municipais não se mostraram favoráveis ao retorno das aulas neste momento. A representante regional de secretários municipais de Educação da Amvarp, Liziane Madsen Etges, responsável pela pasta em Passo do Sobrado, revelou um estudo que analisou países que voltaram com as aulas antes e após o pico da pandemia.

"Ficamos apreensivos com essa notícia da volta das aulas. Em países como Dinamarca, Inglaterra e Espanha, o retorno feito após o pico da Covid-19 foi mais efetivo. Em contrapartida, vemos países como Israel, que retornou ainda com a doença em crescimento, tiveram que fechar de novo as escolas", salientou.

O prefeito Guido Hoff, de Vera Cruz, seguiu a mesma linha. "Somos radicalmente contra o retorno neste momento, devido à impossibilidade de cumprirmos os protocolos exigidos pelo governo do Estado." Hoff, porém, comentou que algumas escolas particulares de ensino infantil de Vera Cruz devem ser liberadas a partir da próxima semana, devido à apresentação de protocolos exigidos para o funcionamento. Conforme a secretária de Educação de Herveiras, Magale Michel Kohl, as aulas no município não devem retornar antes de novembro.