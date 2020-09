Líderes da Região Metropolitana decidem, por ora, manter as escolas fechadas

Prefeitos e secretários municipais da Região Metropolitana de Porto Alegre reuniram-se para discutir a retomada das atividades escolares presenciais. Para o grupo, a situação da saúde ainda não está estável e o reinício das aulas colocaria vidas em risco. Por isso, a retomada das atividades presenciais está descartada, ao menos por enquanto.

Para o prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier, começar em setembro pela Educação Infantil é inviável. Ele ainda sugere que o Estado proponha uma retomada gradativa diferente entre a rede pública e a privada. "São cenários completamente distintos sejam eles econômicos, de estrutura, de ordem financeira", pontuou.

Médico e prefeito de Sapucaia do Sul, Luis Rogério Link relembrou que, há dois meses, os hospitais estão 100% lotados em virtude da Covid-19. Nesse cenário, segundo ele, é impossível retomar a rotina escolar com normalidade. "As pessoas se cansaram da pandemia, e isso é compreensível. Mas a gente não pode deixar de lado a responsabilidade", frisou. O líder do Executivo sapucaiense também apontou que o Testar RS - programa de testagem do governo do Estado - ainda não beneficiou sua cidade.

Gravataí possui a segunda maior rede pública de educação do Estado. E para o secretário da pasta, Jean Pierre Torman, agora é preciso pensar em como voltar na estrutura física, no transporte escolar e em todo o restante. Ele pontuou ainda que "escola pública não pode ser tratada como escola privada". Para o representante de Viamão, nos próximos 30 dias será impossível recomeçar. "A decisão do Estado gerou apenas mais pressão da sociedade", concluiu o secretário de Saúde, José Ricardo Agliardi Silveira.