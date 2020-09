Vale do Sinos define prioridades da Consulta Popular

Os moradores dos 14 municípios integrantes do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos (Consinos) começarão a debater, em setembro, o processo da Consulta Popular e as áreas prioritárias para investimento dos valores oriundos da Consulta Popular, que estarão no orçamento estadual do próximo ano. O processo de discussão será realizado de forma on-line e começará no dia 11, com a realização da assembleia pública regional. O encontro será realizado por meio da plataforma Google Meet, das 9h30min às 10h45min.

Nesta primeira etapa, serão apresentadas as diretrizes da Consulta Popular 2020, bem como definidas as suas áreas temáticas. Também será apresentado o cronograma das Assembleias Públicas Municipais/Microrregionais e da Assembleia Regional Ampliada. O processo de votação acontecerá totalmente de forma virtual no site www.consultapopular.rs.gov.br ou por SMS, de 26 de outubro a 3 de novembro de 2020. O objetivo da pesquisa é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação, em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo.

O Consinos, um dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, é composto por 14 municípios do Vale do Sinos: Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul. Trata-se de um fórum de discussão e decisão a respeito de políticas e ações que visem promover o desenvolvimento local e regional, especialmente neste contexto de crise pós pandemia.