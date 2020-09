Museu da imigração alemã de São Leopoldo receberá repasse

Em reunião realizada na prefeitura de São Leopoldo, o prefeito Ary Vanazzi recebeu representantes do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Na pauta, foi discutida a formulação de um novo convênio entre a prefeitura e o museu, valorizando a história da imigração alemã no Brasil e fomentando o turismo e a cultura no município.

Entre as ações definidas na reunião está o repasse imediato de R$ 37,5 mil e o compromisso da prefeitura na destinação de recursos da Lei Aldir Blanc. O novo convênio possibilitará a cobertura provisória da Casa do Imigrante, além do diagnóstico e do projeto arquitetônico de restauro. Para Madeleine Hilbk, do Conselho Consultivo do Museu, a parceria é fundamental para qualificar a Casa do Imigrante para as comemorações do bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, em 2024. São Leopoldo é berço da imigração alemã no Estado.