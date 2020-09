TRIBUTOS Notícia da edição impressa de 04/09/2020. Alterada em 04/09 às 03h00min Estrela projeta receber maior repasse de ICMS do Estado no ano que vem

Foi publicada no Diário Oficial do Estado a portaria que divulga os índices provisórios de ICMS para 2021. Entre as maiores cidades do Vale do Taquari, Estrela é a que registrou o maior crescimento em relação a este ano. O município deve receber cerca de 4% a mais do que esse ano, subindo duas posições no ranking estadual. Se for confirmado, ocupará a 63ª colocação no RS.

Para o prefeito Rafael Mallmann este crescimento é fruto do esforço que o governo vem fazendo para atrair novos investimentos, que já começam a trazer resultados positivos para a economia de Estrela. "Tivemos duas grandes empresas que se instalaram em nossa cidade nos últimos anos e que estão contribuindo para o crescimento econômico da cidade", exemplifica o prefeito.

A expectativa, segundo Mallmann, é que o município mantenha este crescimento nos próximos anos, já que grandes empreendimentos devem iniciar atividades, como a Folhito. Além disso, de acordo com o prefeito, novas empresas, que receberam incentivo do governo, vão se instalar no distrito industrial, gerando emprego e renda e contribuindo para o fortalecimento da economia.

Uma dessas empresas que irão se instalar é uma indústria de produtos para animais, para a qual foi feita a doação de uma área de quase 87 mil metros quadrados. O município também doou 59,2 mil metros quadrados para um outro empreendimento, do setor agropecuário, que atua na fabricação de alimentos para animais e no segmento de logística. O Grupo Betiolo e o 386 Business Park são dois outros grandes empreendimentos na cidade.