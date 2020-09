Geada compromete produção de maçã em Protásio Alves

As geadas ocorridas no final de agosto provocaram perdas de 100% na produção da maçã espécie Eva, o que representa 220 toneladas da fruta, e do pêssego chimarrita, cerca de 140 toneladas em Protásio Alves. A informação é do presidente da Cooperativa do Fruticultores da cidade, João Carlos Porta. "Nestas culturas já foram computadas as perdas dos produtores associados. Agora, estamos na expectativa da produtividade do pêssego 'do tarde', ameixa e maçã da espécie gala", explica Porta.

Conforme as informações da Emater, que incentiva e acompanha as atividades frutíferas no município, são 145,50 hectares de plantações para a produção de ameixa, bergamota, laranja, maçã, morango, pêssego e uva de indústria. A produção média alcança as 2.176 toneladas envolvendo 78 unidades produtoras. A maior área destinada à fruticultura no município é a de bergamoteiras com 31,30 hectares.