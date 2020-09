Na área de Passo Fundo, nova avaliação será feita em outubro

Em reunião nesta quinta-feira, por vídeo conferência, os prefeitos da região de Passo Fundo decidiram pela não retomada das aulas presenciais no mês de setembro, conforme estava sendo proposto pelo governo do Estado. No início de outubro, a situação sanitária da região será reavaliada para verificar a possibilidade ou não de volta das atividades presenciais nas redes particular e municipal.

Os prefeitos entraram em consenso de que não há segurança neste momento para crianças e professores conviverem em sala de aula. Eles observaram, ainda, que a retomada envolve uma série de questões como merenda escolar e transporte dos alunos, que poderiam colocar em risco a saúde da comunidade escolar.

Em função das regras divulgadas pelo governo do Estado, as aulas presenciais só poderiam ser retomadas após o dia 15 de setembro. Isso porque os municípios precisam permanecer pelo menos duas semanas na bandeira laranja ou amarela, no plano de distanciamento controlado, para seguir o cronograma proposto pelo governador Eduardo Leite. Esse fator ajudou a determinar que a região espere mais alguns dias antes de autorizar o retorno dos alunos às salas de aula. Além disso, haverá tempo para montar os protocolos de segurança para o retorno. As aulas presenciais estão suspensas desde o mês de março.