Parques de aventura de Três Coroas retomam atividades

Locais estavam fechados há seis meses e reabrirão no sábado, com protocolos específicos para os visitantes /AVENTURA TRÊS COROAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O grupo Aventura Três Coroas, que reúne parques e empresas de aventura e entretenimento da cidade, se prepara para voltar a atuar neste sábado depois de quase seis meses de portas fechadas para o público. O tempo de funcionamento suspenso foi um período de preparação para os locais de turismo de aventura. A rotina foi definida pelo estudo, elaboração e implementação de novos protocolos de segurança a fim de garantir a saúde dos visitantes e equipes de trabalho.

Os protocolos que passarão a ser adotados foram definidos pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e testados no último fim de semana por um grupo experimental. A entidade reúne empresas do setor em todo o país e publicou o Manual de Boas Práticas para orientar os procedimentos a serem adotados pelas operações turísticas e atividades de turismo de natureza.

Entre as diferentes atividades oferecidas como tirolesa, rapel, stand up padel, arco e flecha, arvorismo, aquaball, boia cross, slackline e trilhas, apenas o rafting e o paintball ainda não irão funcionar em função da proibição de atividades coletivas.

Para que os parques fossem liberados, algumas medidas foram tomadas. O uso de máscaras será obrigatório a todos os funcionários dos parques, empresas e também ao público, ainda que as atividades sejam ao ar livre, incluindo as atividades aquáticas, seguindo as boas práticas de uso, remoção e descarte. A orientação é que cada usuário leve pelo menos três máscaras para usar ao longo do dia.

Foram instalados lavatórios para a higiene das mãos, com dispenser de sabonete líquido, papel toalha, lixeira com tampa e acionamento com pedal. Haverá, também, locais com álcool 70% que foram instalados em pontos estratégicos de todas as unidades.

O público só será atendido com reserva antecipada, a fim de mensurar e limitar o número de pessoas. Nos esportes em grupo ou equipe, serão reunidas as pessoas da mesma família ou amigos, evitando dividir o espaço ou atividade com outros visitantes. Nos lugares que oferecem alimentação e bebida, as medidas de segurança foram ampliadas e seguem padrões rigorosos estipulados pela legislação. O serviço de buffet foi suspenso, mas os restaurantes oferecem opções à la carte.