São Leopoldo aumenta os atendimentos eletivos

A secretaria municipal de Saúde de São Leopoldo está ampliando a quantidade de atendimentos por agendamento na rede municipal de saúde. Os agendamentos foram aumentados para 70% da capacidade total, por turno e por profissionais médicos e enfermeiros, especialmente para pacientes crônicos e demandas programadas como pré-natal, puericultura e atendimento de idosos, no caso da Atenção Básica. A secretaria estava trabalhando com um limite de 30% da capacidade, por conta da pandemia.

A redução no volume de internações hospitalares das últimas semanas, somada a redução da quantidade de pessoas com o vírus ativo em nada muda a preocupação e cuidado com a população, mas permite uma ampliação nos atendimentos eletivos. Conforme o titular da pasta, Ricardo Charão, essa ampliação é necessária para retomar o ritmo de consultas. "Nossas equipes nunca deixaram de atender e cuidar da população, mas agora temos condições de retomar em 70% do volume considerado normal de atendimento agendado,que será realizado com todo o cuidado e distanciamento, garantindo um atendimento de saúde sem aglomerações", avaliou o secretário

As unidades de saúde atendem das 8h às 12 e das 13h às 17h. Todos os profissionais que atuam na saúde leopoldense contam com os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), além dos cuidados com espaçamento, higienização, disposição de álcool gel, entre outros cuidados. Por orientação da área da saúde do município, agentes comunitários de saúde também devem, tomando todos os cuidados priorizarem as visitas e os acompanhamentos aos pacientes crônicos.