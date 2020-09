MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 03/09/2020. Alterada em 03/09 às 03h00min Prefeitura rompe contrato com empresa de internet em Farroupilha

A prefeitura de Farroupilha decidiu romper o contrato com a empresa que instalaria fibra ótica na cidade. A contratação havia sido suspensa pelo atual prefeito da cidade, Pedro Pedrozo, que assumiu o Executivo municipal após Claiton Gonçalves, que havia firmado o termo, ter o mandato cassado. A Procuradoria Municipal constatou irregularidades no termo e recomendou que o Executivo municipal não prosseguisse com o plano.

O trabalho começou em agosto de 2019, quando a empresa foi contratada para construir uma rede privada de fibra ótica que interligará diferentes órgãos da prefeitura, tornando Farroupilha uma cidade altamente conectada, ascendendo ao pódio das cidades inteligentes. Quando toda a interligação estava a caminho de ser concluída, Pedrozo suspendeu o contrato em quatro oportunidades, até que fosse decidido pela rescisão.

Entre as alegações da prefeitura de Farroupilha, em notificação encaminhada à GigaCom, está a de que os pontos de wi-fi não estavam instalados, nem ativos. Essa afirmação foi rechaçada pela empresa, que apresentou documentos comprovando que os pontos estavam ativos desde maio. Outro argumento seria a quebra de prazos para elaboração e entrega do projeto executivo para cada unidade da prefeitura, que deveria em um prazo de três dias úteis, analisá-lo, aprová-lo ou devolvê-lo com modificações. Segundo a empresa, a resposta foi dada 48 dias depois.

Em nota, a GigaCom disse que refutou, ponto a ponto, as supostas infrações contratuais nas quais a prefeitura baseou a notificação à empresa para formalizar o distrato. "Em entrevista à imprensa, o atual prefeito informou que a falta de recursos, em decorrência da pandemia, foi o motivo para as sucessivas suspensões de contrato, que culminaram com o cancelamento", diz a nota. A empresa alega que não recebeu qualquer pagamento das faturas já emitidas pelos serviços executados.

A empresa também esclareceu que nunca fez parte do contrato da empresa o fornecimento de internet. A falta desse serviço foi indevidamente alegada para justificar o cancelamento do contrato. A GigaCom também revidou a afirmação de que os seus portais para chamados técnicos não estavam disponíveis. Desde o início do contrato foi colocado em funcionamento um portal que operava por um número 0800, por meio do qual é possível abrir e acompanhar chamados relativos à manutenção e operação.