Rio Grande prorroga vacinação até o fim de setembro

O município do Rio Grande está disponibilizando mais de 7,5 mil doses para a vacinação contra a gripe até 30 de setembro. A vacina protege contra três tipos de vírus causadores de infecções respiratórias graves, como o H1N1, mas não impede que as pessoas adquiram gripes comuns. No atual cenário da pandemia da Covid-19, essa vacinação visa facilitar a diferenciação de sintomas provocados pela possível infecção pelo novo coronavírus ou por H1N1, pelos profissionais da saúde, auxiliando no diagnóstico precoce.

Podem ser vacinadas pessoas a partir dos 6 meses de vida. Não há limite máximo de idade para receber a vacina. Em função da pandemia, a recomendação é de que as pessoas que forem até as salas de vacinas que sigam medidas de prevenção, conforme orienta a Sociedade Brasileira de Imunizações. Entre as medidas estão escolher um local próximo de sua residência, evitar o transporte público, fazer uso de máscara, manter distância de dois metros de outras pessoas - na rua e na Unidade de Saúde e evitar tocar em superfícies; e lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel 70%.

Na campanha nacional realizada este ano, que teve início antecipado por conta da pandemia, a cobertura vacinal no município do Rio Grande foi de 76,18%, tendo sido finalizada na data 24 de julho. Os resultados da campanha no município apresentaram os seguintes dados: trabalhadores de Saúde (117,62%); indígenas (129,47%); idosos (106,26%); puérperas (54,13%), crianças (52,45%); gestantes (47,33%) e adultos 55 a 59 anos (19,05%). Estes consistem nos grupos prioritários que contribuem para a elevação da cobertura.