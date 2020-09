Garibaldi reabre visitação em dois espaços culturais

O Museu Municipal e Arquivo Histórico de Garibaldi estão retomando a atendimento presencial, após interrupção conforme orientação de funcionamento das repartições públicas municipais, em decorrência do coronavírus. O atendimento será realizado seguindo todas as determinações dos decretos, que estabelecem regras de distanciamento e higienização, além do uso obrigatório de máscara, para fins de prevenção e enfrentamento ao contágio pelo coronavírus (Covid-19). As visitas ocorrerão em pequenos grupos, com no máximo cinco pessoas.

O Museu Municipal de Garibaldi fica localizado na rua Dr. Carlos Barbosa, 77. O horário de atendimento ao público é de terça a sexta-feira das 9h às 17h, aos sábado, domingos e feriados das 10h às 16h, sem fechar ao meio-dia.