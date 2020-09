Vendas on-line impulsionam agroindústrias da serra gaúcha

Desde o final do mês de julho, as agroindústrias familiares de Bento Gonçalves passaram a contar com uma ferramenta de enfrentamento a pandemia da Covid-19: a plataforma de vendas online "Agro em Casa". A iniciativa é oriunda da união de 50 agroindústrias da serra gaúcha, sendo 20 de Bento Gonçalves, 20 de Caxias do Sul e 10 de Flores da Cunha e Nova Pádua.

O objetivo é realizar a entrega de produtos locais diretamente nas residências dos consumidores e garantir a sustentabilidade das pequenas propriedades rurais. Inicialmente o mercado de atuação é regional, mas a intenção é ampliar a ação para outros municípios. Além da possibilidade do consumidor escolher seus produtos diretamente no site, as agroindústrias familiares estão trabalhando de forma colaborativa, formando cestas de produtos variados.

Atualmente, as vendas atendem as entregas residenciais nos municípios de Caxias do Sul e Bento Gonçalves. "Esse projeto é uma iniciativa que vai ajudar muitas as agroindústrias nesse processo de digitalização dos negócios. Através desse incentivo digital, elas vão conseguir trabalhar melhor suas marcas, suas embalagens e seus produtos, gerando uma visibilidade e interação com os consumidores tradicionais, mas também com aqueles que utilizam as mídias digitais. Isso tudo gera uma valorização", ressalta o analista de projetos do Sebrae e gestor do projeto com as agroindústrias, Aldoir Bolzan de Morais.

Integrante da ferramento, Daniela Mezadri, que tem uma agroindústria, avaliou os primeiros meses da iniciativa. "É uma experiência nova. Em função da pandemia tivemos que nos adaptar a essa nova situação, levando uma nova forma de entrega para os nossos clientes. Os consumidores podem comprar sem se expor à doença, no conforto dos seus lares. Já temos vendas diretas na plataforma, alguns contatos também foram feitos pelo site, está bem bacana. É um desafio", disse.