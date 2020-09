Santo Antônio da Patrulha discute volta das aulas

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva, chamou representantes de diversos setores da sociedade para discutir a questão da Educação em tempos de pandemia. Na semana passada, através de uma live, foi anunciado que as aulas não retornam antes do dia 1º de outubro e que a retomada será definida de forma conjunta.

Daiçon lembrou que a pauta aborda a rede municipal, pois o ensino médio é competência do Estado e também sobre as universidades o município não tem gerência. "Estamos com o ensino presencial suspenso desde o dia 16 de março e não vamos voltar enquanto não for seguro. No entanto, temos muitas questões que precisam ser avaliadas e conto com a colaboração de todos na cidade", afirmou.

A secretária municipal da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli apresentou os números da rede, que soma 8.499 alunos, o que segundo ela, demonstra o grande volume de crianças e adolescentes. Ela também apresentou o planejamento da secretaria municipal da Educação para a retomada em momento oportuno com foco na preservação da vida e recuperação da aprendizagem de todos os estudantes.

Daiçon lembrou que a merenda escolar vem sendo distribuída à famílias de alunos em situação de vulnerabilidade, mas segundo ele, esta solução não substitui as cinco refeições por dia que as crianças tinham na escola. Outra situação levantada pelo prefeito foi que pais precisam trabalhar e não têm com quem deixar suas crianças.

O aumento de cuidadores de criança em casa também está aumentando e também é motivo de preocupação. A presidente do Conselho Municipal de Educação, Carla Meregalli disse é preciso pensar nos riscos que crianças deixadas em locais não habilitados deve ser avaliado. "Sabemos que as crianças estarão muito melhores em nossas escolas, que têm plano de contingência e que, se funcionarem atenderão todos os protocolos de segurança", afirmou.