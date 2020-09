Hotel de Gramado oferece vale combustível para atrair hóspedes

Um resort de Gramado está apresentando uma grande inovação na hotelaria. O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa lançou uma campanha especial para compras realizadas através da central de reservas do hotel. Na promoção, o cliente que comprar de três a quatro diárias ganha um voucher de vale combustível no valor de R$ 100,00, e se forem cinco diárias ou mais, o voucher é de R$ 200.

"Nós sempre procuramos surpreender e antecipar as necessidades de nossos hóspedes, proporcionando experiências inesquecíveis para toda a família com serviços diferenciados e inovadores", explica o gerente geral do hotel, Marc Balanger.

Segundo ele, o hóspede que chegar ao hotel recebe o voucher no ato do check-in, podendo trocar o valor em posto de combustível credenciado na promoção, próximo ao hotel em Gramado. "Criamos essa novidade pensando no turista que vem de carro para cá, já que a maior parte das viagens neste momento tem sido para destinos mais próximos. A ideia é incentivar o turismo regional e rodoviário, o primeiro a voltar com força nesta retomada, com mais economia para o hóspede pegar a estrada até Gramado", aponta Balanger.