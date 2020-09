Organização cancela a Expobento e Fenavinho de 2020

Pela primeira vez em sua história, a ExpoBento precisou tomar a decisão de transferir a data de realização de uma edição, que não ocorrerá em 2020. O evento, inicialmente previsto para junho, havia sido transferido para o mês de outubro. No entanto, sem as condições sanitárias para o evento, a organização decidiu por cancelar a edição deste ano. O evento voltará em 2021.

Inúmeras foram as análises de cenário feitas desde o início do ano, conforme explica o diretor-geral da 30ª edição, Gilberto Durante. "Nosso compromisso sempre foi o de buscar a conciliação responsável e equilibrada entre o bem-estar e segurança dos expositores, equipes de trabalho, prestadores de serviço e, claro, visitantes. Por isso, a 30ª edição, inicialmente prevista para ocorrer de 05 a 14 de junho, foi transferida para o período de 08 a 18 de outubro - na expectativa de encontrar, então, condições favoráveis para sua realização.

Em recente consulta feita pela organização às empresas participantes, mais de 90% delas indicaram a preferência pela não realização do evento em 2020, sob as atuais circunstâncias. A opinião do expositor foi, também, um dos indicadores com grande relevância na tomada da decisão. O evento ocorreria junto da Fenavinho.

A realização da 30ª ExpoBento está confirmada para ocorrer de 03 a 13 de junho do próximo ano, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, de forma conjunta com a 17ª Fenavinho (Vila Típica). Até lá, a diretoria da feira e o comitê da festa estudam a promoção de projetos paralelos, com atividades ainda ao longo desse ano. "Em breve, outras ações também serão anunciadas. Estamos trabalhando na formatação de eventos em formato digital e também híbridos, que permitam levar ao público, ainda que de um modo diferente, a proposta de alegria que caracteriza especialmente a Fenavinho", adianta Roberto Cainelli Júnior, coordenador do comitê da festa.