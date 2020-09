Defesa Civil tenta descobrir o que está por trás de abalos e estrondos registrados em bairro de Gramado

Os abalos e estrondos que têm sido registrados desde meados de agosto em Gramado, principalmente no bairro Piratini, não tem origem definida. O coordenador da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Sandro Carlos Gonçalves da Silva, informou que solicitou informações ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem) para tentar identificar a causa, visto que os moradores do bairro têm reclamado das movimentações.

O analista do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, que também analisou o caso, informou que a estação mais próxima ficaria em Canela e que teve mau funcionamento nos últimos dias, não sendo possível recuperar os dados que seriam de magnitude fraca. A Estação Sismológica de Canela é operada pela Universidade de São Paulo (USP), mas devido à pandemia, as instituições não estão conseguindo encaminhar técnicos para a manutenção dos equipamentos.

A Defesa Civil de Gramado continua em alerta com relação a estes eventos, inclusive para a possibilidade de terem origem em detonações irregulares. Os moradores devem continuar a fazer registros, caso ocorram esses abalos, identificando horário e em qual região foi percebido