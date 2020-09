São Leopoldo tem saldo positivo em empregos em julho

De acordo com os dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município de São Leopoldo apresentou saldo positivo de 187 empregos formais gerados durante o mês de julho, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Economia. Com cerca de 1.700 vagas abertas no mês passado, o município ficou em primeiro lugar no ranking de criação de empregos entre Novo Hamburgo, Canoas e Gravataí, cidades metropolitanas com perfis socioeconômicos semelhantes.

Após iniciar o ano com saldo positivo, São Leopoldo teve uma queda no número de admissões entre os meses de abril a junho, devido a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Caged, os setores que alavancaram o número de contratações foram a indústria e construção, que juntas empregaram 943 pessoas.

No comparativo entre as cidades, logo atrás de São Leopoldo está Gravataí, com um saldo negativo de 42 empregos, Novo Hamburgo vem em seguida, com saldo negativo de 113 postos de trabalho formais e Canoas, com saldo também negativo de 427 empregos gerados.