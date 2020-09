CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 03/09/2020. Alterada em 03/09 às 03h00min Caxias do Sul tem 38 profissionais de saúde com Covid-19

A prefeitura de Caxias do Sul informou que 38 profissionais de 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram diagnosticados com Covid-19 e estão afastados. A UBS São Caetano é a com o maior número, totalizando oito servidores positivos. Por conta disso, as salas de vacinas e de procedimentos estão fechadas.

Os demais postos seguem funcionando normalmente. O diretor da Atenção Básica, Dino de Lorenzi, salienta que, no momento, não existe a projeção de fechar nenhuma UBS em decorrência do coronavírus. "Apesar do real risco de transmissão no ambiente de trabalho nos serviços de saúde, a pandemia também tem a transmissão comunitária, o que torna muito difícil saber onde a pessoa se contaminou. Por isso, é muito importante o uso correto dos equipamentos de segurança e o cumprimento das normas sanitárias". Além disso, Dino salienta que, quando há diminuição no quadro de profissionais de determinada UBS, as unidades mais próximas estão dando todo suporte necessário aos pacientes.