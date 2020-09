Hospital recebe balanças apreendidas pela Polícia Civil

Balanças de alta precisão, apreendidas em operações da Polícia Civil contra o tráfico de entorpecentes, serão usadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Santa Cruz (HSC). A primeira delas foi entregue à direção da casa de saúde pelo delegado regional da Polícia Civil do Vale do Rio Pardo, Luciano Menezes.

Segundo a médica plantonista da UTI Neonatal e Pediátrica do Hospital, Fabiane Rosa de Souza, as balanças de alta precisão serão fundamentais no preparo e dosagem mais precisa da alimentação dos bebês internados na UTI Neonatal. "As doses aplicadas de complemento nutricional no leite materno são tão pequenas a ponto de não ser possível pesar em balanças convencionais", justifica.

Conforme Fabiane, a balança repassada pela Polícia Civil tem capacidade de 0,1g - 500g. "Foi realizada a compra de outro equipamento no passado, mas muito instável para uso", reitera. "A dose de complemento para um bebê em UTI pode chegar a 1 grama para casa 25ml de leite materno, e assim proporcionalmente, mas quem toma 10ml necessita de um valor fracionado, que não se consegue mensurar em uma balança comum", explica.

A iniciativa de entrar em contato com Menezes partiu da médica, após ouvir uma reportagem na rádio sobre uma operação da polícia que prendeu traficantes e apreendeu vários materiais, entre eles balanças de alta precisão. Ela conta que fez contato com a direção do HSC, que encaminhou para a assessoria de projetos e captação de recursos da Instituição, responsável pela tramitação.

"Não imaginava que esse equipamento fosse tão útil para o hospital", disse Menezes. "Que essa iniciativa possa servir de exemplo para outros hospitais e para outras delegacias de polícia", destacou ele durante a doação. O delegado adiantou que, em breve, outra balança deve ser entregue ao HSC.