Teutônia convoca 300 pessoas para atuarem como mesárias

O cartório da 125ª Zona Eleitoral de Teutônia iniciou, nesta semana, a convocação dos mesários para as eleições 2020, que ocorrem no dia 15 de novembro. Estão convocados 300 eleitores, que atuarão em 76 seções eleitorais.

Os eleitores convocados devem comparecer no cartório eleitoral a partir do dia 14 de setembro para retirar sua carta convocatória. As convocações da Justiça Eleitoral são obrigatórias e só podem ser recusadas diante de motivo plenamente justificado.

Além dos 300 mesários, estão sendo convocados 25 administradores de prédio. Os eleitores que trabalharem como mesários têm direito a dispensa do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral pelo dobro dos dias de convocação; auxílio-alimentação de R$ 35,00 no dia da eleição e desempate em concursos públicos.