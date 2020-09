Nova Petrópolis planeja evento de Natal na cidade

O prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, assinou os contratos de aquisição de produtos, materiais e objetos de decoração para o Natal no Jardim da Serra Gaúcha. Serão 31 itens entregues do edital pelo valor total de R$ 135.293,65. Entre os itens fornecidos pelas empresas vencedoras do processo licitatório estão: festão aramado de diversos tipos, velas fakes, flores artificiais, bolas de natal, placas, cenários, estruturas de madeira, refletores, lâmpadas, jogos de luzes de led, toldos, mangueiras luminosas, entre outros itens que irão compor o projeto de decoração na cidade.

A secretaria municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis ainda trabalha na captação de orçamentos de empresas para prestação de serviços de instalação. "O processo licitatório para definir a empresa para instalar os itens de decoração do evento natalino resultou deserta, ou seja, não teve interessadas. Como esse é um serviço essencial e o Poder Público, não possui os requisitos necessários para atender internamente a demanda, optamos por fazer contratação direta da empresa que oferecer menor preço, conforme orçamento", explica a secretária da pasta, Roberta Liane da Silva.

A equipe da prefeitura ainda está com restauros dos itens de acervo do município, com o apoio dos marceneiros da secretaria de Obras e Serviços Públicos. A comissão organizadora estuda possibilidades de apresentações culturais e artísticas, presenciais ou virtuais, além de ações de comoção itinerantes ou fixas. As confirmações dependem da evolução da Covid-19 no Estado e dos protocolos exigidos para a promoção de eventos no momento pós-pandemia.