Redução do ISSQN será apreciada em Novo Hamburgo

Apresentado pelo Executivo na última semana, o projeto para redução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) foi tema de encontro de diversas comissões permanentes da Câmara de Novo Hamburgo. Após análise das comissões de Obras Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (Coosp), de Competitividade, Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento (Cofin) e de Constituição, Justiça e Redação (Cojur), a matéria foi liberada para apreciação em Plenário, o que deverá ocorrer na próxima semana.

O presidente de uma das comissões, Raul Cassel, explicou que o projeto é constitucional em virtude desse período de exceção e do decreto de calamidade pública assinado pela prefeita. Para ele, a iniciativa vem ao encontro de outras políticas públicas de enfrentamento à crise durante a pandemia.

Conforme o projeto de lei, que será apreciado, empresas e profissionais hamburguenses que pagam ISSQN observando alíquota de 3% poderão ter a cobrança reduzida para 2% entre os meses de setembro e dezembro de 2020. A medida abrange serviços relacionados à construção civil, agenciamento, intermediação, estacionamento, vigilância, armazenamento, escolta, factoring, registros públicos e desembaraço aduaneiro.

A proposta de diminuição do imposto foi elaborada pelo Executivo em decorrência dos impactos financeiros sofridos pelos diferentes segmentos do município durante a pandemia, inclusive com a paralisação de diversas atividades. A prefeitura salienta a necessidade de estimular a economia local, a sobrevivência das empresas e a manutenção de empregos.