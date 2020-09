Caxias do Sul testará todos os pacientes sintomáticos

A prefeitura de Caxias do Sul vai promover a testagem para diagnosticar a Covid-19 em todas as pessoas que estiverem com síndrome gripal, por meio do método RT-PCR. Os pacientes que se enquadrem nos critérios, após avaliação e consulta médica, terão a amostra coletada e enviada ao Laboratório Central do Estado (Lacen), em Porto Alegre, o qual está demorando entre 7 e 14 dias para fornecer o diagnóstico. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte estão fazendo a triagem.

Segundo o diretor geral da secretaria municipal de Saúde, Mario Gregoire Taddeucci, ainda faltam finalizar detalhes para o município iniciar no projeto Testar RS. "Ainda não houve um alinhamento com a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, pois ela ainda não implantou a central de triagem regional. Independente disso, já estamos coletando por conta própria e enviando ao Lacen, conforme nota informativa nº 15 do Estado, independente da faixa etária ou área de ocupação", explicou o secretário.

Taddeucci também salienta que o equipamento do Laboratório Central deve voltar a funcionar na primeira quinzena de setembro, quando chegam os kits de extração e ampliação adquiridos pelo município e, com isso, o tempo de espera dos laudos irá diminuir. Até então, a Saúde de Caxias do Sul realizava testes em profissionais da saúde, profissionais da segurança penitenciária, profissionais da Guarda Municipal, Fiscalização Municipal de Trânsito, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito e do Instituto Geral de Perícias, pacientes em internação hospitalar por síndrome gripal, gestantes e pessoas a partir do 50 anos com sintomas.