Unimed abre novo laboratório para exames em Gravataí

A Unimed inaugurou, nesta terça-feira a nova unidade do laboratório para a coleta e serviços de exames em Gravataí. O local irá atender beneficiários dos planos da cooperativa e a população residente na região de forma particular.

O espaço ganhou uma ampla área com mais conforto para receber clientes, além de oito salas de coleta e sala de curva (destinada para coletas de longa permanência); check-in laboratorial, que proporciona melhor experiência para o cliente em agilidade no atendimento; e acessibilidade, como serviço de atendimento para pacientes surdos por meio da Central de Interpretação Simultânea em Libras. O público infantil também ganhou uma atenção especial; além do ambiente, o laboratório oferece óculos 3D, utilizados antes das coletas para minimizar o desconforto dos pequenos pacientes.