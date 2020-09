Mercado de Santa Cruz do Sul oferece recarga para carros elétricos

Depois de receber o primeiro eletroposto do interior do Rio Grande do Sul, em julho de 2019, Santa Cruz do Sul agora conta com um equipamento de abastecimento de carros elétricos no estacionamento de um supermercado. A família Schmitz, que iniciou no segmento supermercadista há quatro meses, quando inaugurou o Supermercado Schmitz, localizado no trevo de acesso à Linha João Alves, investiu no dispositivo para oferecer comodidade aos clientes e por conta da tecnologia dos veículos elétricos que estão em expansão no mercado.

A família também investiu na sustentabilidade do negócio por meio da instalação de uma microusina solar, com 147 módulos e 58,80 Kwp de potência. Conforme o empresário, Fernando Ricardo Schmitz, o que motivou a família a instalar as placas solares foi, em primeiro lugar, pensando em produzir energia sem agredir o meio ambiente. "Posteriormente, a redução de custos, para no futuro poder investir mais no negócio para o bem-estar e satisfação do cliente quando estiver no supermercado", declara.

A previsão é que a microusina comece a operar em novembro. No projeto, o supermercado vai ter uma economia em média de R$ 4.700,00 mensais. Além disso, com as placas fotovoltaicas será possível deixar de emitir 8,18 toneladas de gás carbônico por ano, o que representa também 51 árvores cultivadas anualmente. Outras ações sustentáveis são realizadas no estabelecimento, como a separação das caixas de papelão e embalagens plásticas dos fornecedores. "Separamos também caixas de papelão que ficam disponíveis para os clientes que não desejam utilizar as sacolas plásticas", completou Fernando.

A fundação da empresa aconteceu em de janeiro de 2020, sendo que a inauguração do supermercado no dia 17 de abril deste ano. "Bem no meio da pandemia, mas como já estávamos encaminhados não podíamos mais recuar, abrimos sem divulgação pra não ocorrer aglomerações na inauguração. Assim estamos trabalhando até hoje, mantendo os cuidados necessários para poder deixar o cliente confiante em um ambiente acolhedor e seguro", afirma Schmitz.