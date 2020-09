AGRONEGÓCIOS Notícia da edição impressa de 02/09/2020. Alterada em 02/09 às 03h00min Com potencial para eliminar 90% da variedade de bananas, praga é monitorada junto aos produtores no Litoral

A secretaria estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural conduziu ações de monitoramento de pragas e educação sanitária junto a produtores de banana no Litoral Norte na segunda quinzena de agosto. Os 10 maiores municípios produtores de banana do Estado se encontram por lá e respondem, juntos, por 123,9 mil toneladas da fruta por ano - o equivalente a 92,3% do total no RS, segundo o IBGE.

Os fiscais agropecuários realizaram levantamentos oficiais para determinar a ausência ou a presença de pragas no estado do Rio Grande do Sul, a fim de detectar precocemente o surgimento de plantas doentes ou com sintomas da fusariose da bananeira, raça tropical 4 no Estado. "Esta variação está ausente por aqui, mas tem poder destrutivo bastante significativo. Aproveitamos para apresentar aos produtores as medidas de prevenção à introdução desta praga", detalha Ricardo Felicetti, chefe da divisão de Defesa Sanitária Vegetal da pasta

A Fusarium oxysporum f.sp. cubense raça 4 tropical (FOC R4T) é uma variação mais agressiva da doença mal-do-Panamá, causada por um fungo que está presente em todas as regiões produtoras de banana. O FOC R4T já foi identificado em países como Malásia, Moçambique, Austrália, Paquistão e, em 2019, na Colômbia.

Além das inspeções nos pomares, os fiscais também orientaram os produtores quanto aos sintomas da fusariose raça tropical 4, e as diferenças entre a praga e o mal-do-Panamá raça 1 e 2, já existentes no Brasil. "A entrada desta praga no país pode afetar até 90% das variedades de bananas cultivadas atualmente. Por isso, a secretaria vem realizando ações preventivas e educativas junto aos produtores e população em geral, além do controle de trânsito de mercadorias", conta Felicetti.