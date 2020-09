Famílias de Lajeado recebeu voucher para alimentação

Onze famílias lajeadenses estão sendo beneficiadas com projeto que repassa auxílio no valor de R$ 100,00 mensais, durante um trimestre, para alimentação. A Unidade Parceiros Voluntários (UPV) faz a intermediação entre o programa e as famílias que foram selecionadas.

A seleção foi realizada pela secretaria estadual de Educação, levando em conta os dados constantes do Cadastro Único (CadÚnico). A entrega dos cartões é realizada na Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil). Segundo o superintendente da rede Parceiros Voluntários, José Alfredo Nahas, a escolha de distribuir vales-alimentação ao invés de cestas básicas, como normalmente acontece, é que além de ajudar diretamente as famílias, também beneficia e fomenta o comércio local.

Ao todo, 1.167 famílias de 192 municípios gaúchos recebem o auxílio. A seleção foi realizada entre alunos do ensino fundamental de escolas públicas que não tem o Bolsa Família e vivem em situação de vulnerabilidade social.