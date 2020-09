Comerciantes da Ceasa querem redução em impostos em Caxias do Sul

A Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo do Legislativo de Caxias do Sul realizou uma reunião com a Ceasa/Serra e o Poder Executivo, no gabinete do prefeito Flavio Cassina. No encontro, foram debatidos temas como a dívida consolidada da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) por 14 meses, entre os anos de 2018 e 2019, e, também, foi solicitado a retirada total desta tributação da Ceasa.

O vereador-presidente da Comissão, Arlindo Bandeira, pediu apoio para as autoridades presentes para que, futuramente, o agricultor que vende na Ceasa não venha a ser prejudicado com a alta tributação que foi imposta. O secretário municipal da Receita, Gilmar Santa Catharina, ressaltou que não seria possível fazer a retirada total uma vez já implementada, mas que o próximo prefeito poderá fazer um projeto de lei pedindo a redução de 4% para 2% da alíquota, uma vez que o valor já consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021