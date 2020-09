Ano letivo em Novo Hamburgo será encerrado no dia 19 de janeiro de 2021

O ano letivo em Novo Hamburgo voltou a ser contabilizado no dia 3 de agosto e se estenderá até 19 de janeiro de 2021 para os seus 24 mil alunos. Essas informações foram abordadas pela secretária de Educação, Maristela Guasselli em sessão na Câmara dos Vereadores. Ela sinalizou que esse período não será alterado mesmo se houver uma possível retomada das aulas, esclarecendo inclusive que os pais não serão obrigados a enviar seus filhos às instituições de ensino. Em mais de um momento, quando questionada, a secretária afirmou não haver previsão sobre o retorno às classes de forma presencial.

Da tribuna, a educadora destacou o universo representativo de pessoas que compõe a rede, número comparado a população de muitas cidades, e o planejamento necessário para lidar de forma adequada com essa nova situação. "Se voltar o ensino presencial, faríamos em forma de rodízio. Algumas crianças vêm uma semana, outras virão em outra. Isso já está previsto nesse planejamento", explicou.

Foram realizados levantamentos sobre a possibilidade de acesso por parte de alunos a internet e a ferramentas para conteúdos virtuais. Em um primeiro momento, o percentual de famílias que não tinham como utilizar ferramentas digitais era de 30%. Contudo, esse percentual caiu, conforme Maristela. Para aqueles que não puderem acompanhar as matérias repassadas pela web, serão disponibilizados livros didáticos e folhas impressas para a retirada pelos pais nas escolas mediante agendamento.

Em sua exposição durante a sessão plenária, ela exibiu aos presentes no Plenário a carga horária que será exigida na Educação Infantil, com 3h diárias (480h em vez de 800h); Ensino Fundamental, com 5h diárias (802h); EJA, 5h diárias (807h). Ela esclareceu ao ser indagada que esse período em frente ao computador não será contínuo, e as famílias irão se organizar da melhor forma para atender a esse horário, podendo dividi-lo durante os turnos para não sobrecarregar as crianças.