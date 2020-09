Nova Petrópolis vai promover o Festival da Primavera através das redes sociais

A 10ª edição do Festival da Primavera de Nova Petrópolis será online em 2020. O evento contará com transmissão de vídeos de oficinas e cenários de paisagismo de 18 a 27 de setembro, na página da prefeitura no Facebook.

A decisão da comissão organizadora por um evento virtual vem ao encontro das determinações e cumprimento dos protocolos do governo estadual no combate à Covid-19. A equipe planeja transmitir vídeos diários com conteúdo voltado ao paisagismo, plantio e manutenção de jardins e uma palestra com o Randall Fidencio, paisagista renomado, coordenador da Vila Nina, conhecido pelo público como Rei da Kokedama. O concurso fotográfico do Festival, tradicional evento que ocorre em paralelo, está cancelado em 2020 e não haverá exposição de jardins e programação presencial na Rua Coberta.