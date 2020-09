MP recomenda Venâncio Aires a não retomar o ensino infantil

A prefeitura de Venâncio Aires publicou um novo decreto com a flexibilização de algumas atividades. Entre as mudanças está a autorização de abertura das escolas rede privada de educação infantil e estabelecimentos com atividades esportivas. No entanto, o município pode ter que voltar atrás da medida, por conta de uma recomendação do Ministério Público.

A previsão era de um retorno de forma gradual, controlada e restrita, tendo em vista que as escolas da rede privada infantil que quiserem abrir poderão atuar com 50% dos alunos. Cada educandário organizou um Plano de Contingência com todas as medidas necessárias de prevenção e controle da disseminação do vírus, aprovados pela prefeitura.

Os pais das crianças que estiverem cientes, precisarão assinar um termo junto a cada estabelecimento de educação. Ao todo, 10 escolas privadas voltariam com as atividades ontem. Além disso, na área da educação, os turnos opostos também estão autorizados a abrirem. Apenas quatro estavam abertos com autorização específica de abertura durante 21 dias.

No entanto, na tarde de ontem, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça Regional da Educação de Santa Cruz do Sul, expediu recomendação para que o município revogue ou suspenda a eficácia do trecho do decreto que autorizou a retomada das aulas presenciais da educação infantil na rede privada, no prazo de 24 horas, ou que anule o artigo.

A titular da promotoria, Vanessa Saldanha de Vargas, recomenda ainda que o município não autorize o funcionamento de aulas presenciais nas escolas das redes de ensino públicas (municipais e estaduais) e privadas, bem como em estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças, situadas em seu território, até que novo decreto do governo do Estado do Rio Grande do Sul ou norma federal disponha o contrário, ou seja, permita a retomada das aulas presenciais.

O município tem até esta quarta-feira para informar as providências adotadas para o cumprimento da Recomendação. A promotora ressalta no documento que a inobservância da recomendação poderá resultar no ajuizamento de Ação Civil Pública e encaminhamento de cópia do expediente à Procuradoria de Prefeitos para apuração de eventual prática de crime.