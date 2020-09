Municípios da Zona Sul decidem por manter regras mais rígidas esta semana

Apesar da alteração de risco alto para médio para contágio do novo coronavírus, segundo o Distanciamento Controlado do governo do Estado, a partir desta terça-feira os municípios da Zona Sul manterá os protocolos mais rígidos. A cidade regressou da bandeira vermelha para a laranja nesta semana, mas manterá as medidas em vigor desde o dia 17 de agosto, quando o município aderiu ao Plano Regional de Enfrentando à Covid-19, elaborado pela Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul). A manutenção das medidas mais rigorosas visa precaver quanto a uma possível piora no cenário local.

Em reunião de prefeitos da Azonasul ontem, ficou acordada a não flexibilização das medidas para bandeira amarela, que poderia ser realizada com o regresso no risco de contágio. Os 23 municípios que compõe a associação regional podem seguir os protocolos da bandeira anterior à vigente - para continuar desafogando os leitos exclusivos para a Covid-19 de Pelotas e Rio Grande, que são referências para a doença na região, enquanto os demais aguardam credenciamento e abertura de leitos. A bandeira laranja tem vigência até a próxima segunda-feira

As medidas adotadas no município seguem o modelo estadual do Distanciamento Controlado e determinações publicadas em decreto, o qual impõe medidas mais rigorosas do que as do Estado, com base na autonomia dos gestores municipais que considerarem necessária maior rigidez. Com a decisão, prevalecem normas mais restritivas do que as permitidas pelo governo estadual.