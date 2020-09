Novo grupamento é criado na Guarda Municipal de Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul realizou o lançamento e a entrega da base para o Grupamento de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e Patrulha com Cães da Guarda Municipal. O grupamento tem como atribuições coordenar e planejar atividades operacionais de proteção no âmbito municipal treinar, operacionalizar e instruir o patrulhamento tático especializado, e exercer a segurança preventiva e permanentemente nas escolas, parques, praças, órgãos municipais e logradouros públicos.

O titular da secretaria municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Hernest Larrat do Santos, destacou que Caxias do Sul sai vitoriosa com o novo grupamento. "Era um sonho da Guarda Municipal ter essa divisão", lembrou. Todo o fardamento para os soldados foram feitos com investimento dos próprios servidores, bem como a reforma da base.

O prefeito Flávio Cassina saudou os presentes e destacou a importância da criação da divisão. "Estamos introduzindo coisas grandiosas e grandes obras para a nossa comunidade. Esse é um exemplo que deve ser seguido, porque realmente vai cuidar das pessoas, é isso que importa para nós", declarou.