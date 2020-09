TRANSPORTE PÚBLICO Notícia da edição impressa de 01/09/2020. Alterada em 01/09 às 03h00min Sapucaia do Sul assina contrato emergencial com empresa de ônibus

A partir de 19 de setembro, a empresa Expresso Charqueadas Transportes Ltda iniciará, em caráter emergencial, as operações do transporte coletivo de passageiros em Sapucaia do Sul. O contrato emergencial de autorização precária, com validade de 180 dias, foi assinado nesta segunda-feira pela prefeitura.

O edital para contratação de empresa está em fase de elaboração, e deve ser publicado no mês de setembro. Com a nova empresa, os usuários contarão com um aplicativo, onde poderão consultar horários, itinerário e tempo que precisarão aguardar na parada até a chegada do ônibus. Também será possível comprar passagens antecipadas por meio do aplicativo. O valor da tarifa seguirá o mesmo que é cobrado atualmente, de R$ 4,70.