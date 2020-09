Pais, alunos e professores de Passo Fundo tentam se adaptar às aulas virtuais

No mês de agosto, os alunos da rede municipal de ensino de Passo Fundo foram introduzidos em salas de aula virtuais. As telas de computadores e smartphones substituem o contato físico com colegas e professores e possibilitam uma nova experiência em um momento em que o distanciamento social é fundamental.

Desde que as aulas foram suspensas, há cinco meses, a educação tem enfrentado inúmeros desafios em todo o país. Enquanto pais ficam preocupados com a aprendizagem e o acompanhamento dos filhos, as escolas buscam alternativas para se manter presentes e fazer a diferença. A plataforma que viabiliza as aulas não presenciais - Google Meet - foi anunciada no mês de julho. Aos poucos, os professores e famílias foram conhecendo e se adaptando ao ambiente. Cada professor encontrou uma maneira para transmitir informações e construir conhecimento em um momento desafiador e que a educação também precisa do suporte dos pais.

Para a educação infantil, o desafio é ainda maior. Isso porque, como explica a professora do pré II da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) André Zaffari, Janusia Fontes, as crianças estabelecem vínculos afetivos fortes com professores e colegas, que estão entrelaçados com o seu processo de aprendizagem. "A educação infantil tem uma característica muito dela, que é o vínculo com o professor. Nessa fase, as crianças aprendem quando há um vínculo de afetividade com o professor. Esse vínculo foi rompido em março, a partir do momento que não tivemos mais contato com os alunos", justifica.

Janusia comenta que os professores estão desenvolvendo estratégias para que a construção de conhecimentos seja possível. "Para o professor, é muito difícil o planejar sem estar vendo as crianças. Não temos uma listagem de conteúdos. Nós temos, dentro da base nacional curricular comum, as competências e objetivos, mas eles são amplos. Então, vai muito da sensibilidade do profissional. E cada criança é diferente, com seu ritmo e necessidade", pontua.

Apesar das dificuldades, ela relata que muitas famílias estão se envolvendo e demonstrando avanços, o que é uma realidade geral da escola. "Já estamos tendo devolutivas. Estamos fazendo planejamentos na plataforma e criamos salas de aula. Temos crianças postando imagens de suas atividades em casa, e isso é muito gratificante. A gente percebe que essa é uma realidade que está conseguindo se instalar de uma forma muito tranquila para muitas famílias", menciona.