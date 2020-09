Três Coroas vai promover evento literário em formato drive-in

O município de Três Coroas será o primeiro a sediar um encontro literário em formato drive-in do Rio Grande do Sul. A ação integra a programação do lançamento oficial da 14ª Feira Cultural e Literária de Três Coroas, previsto para o dia 6 de setembro, às 19h, no Espaço TrescoPark (Rua da Indústria, 685, Centro). Na oportunidade, haverá a participação especial e virtual do artista Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, cantando e falando sobre leitura e escrita em tempos de pandemia.

Além disso, o público ficará sabendo, em primeira mão, sobre toda a programação da feira tanto on-line, quanto presencial - programada para 08 a 13 de dezembro deste ano. Segundo a curadora e produtora cultural do Coletivo Pró-Cidadania Maura Rodrigues, o evento tem o objetivo de engajar a comunidade três-coroense para exaltar a cultura da cidade, seus artistas e levar um pouco de alegria neste período de isolamento social. "Estamos trabalhando neste evento desde 2019, tivemos que nos adaptar ao novo momento e reinventar maneiras de realizar encontros literários mais acolhedores. Acredito que esta ação da Feira, o drive-in literário, abrirá portas para muitos outros, pois será o primeiro no Estado. Temos uma expectativa que esse evento será muito importante para o cenário literário atual", ressalta Maura.

A ação ainda contará com a participação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Três Coroas, que será responsável pelo comércio de alimentos do evento. Para participar do lançamento, o público deverá retirar senhas de acesso antes do evento, a partir do dia 1 de setembro, de segunda a sábado, das 14h às 18h, na Escola Melhor Opção, a partir da troca espontânea de um livro novo ou usado. Cada senha dá acesso a um veículo, com limite de 100 carros no local.