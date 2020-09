Maria Fumaça de Bento Gonçalves ampliar número de viagens

O passeio de Maria Fumaça, tradicional atração da serra gaúcha, terá os dias ampliados. A partir de 2 de setembro os passeios acontecem às quartas, sábados e domingos, com até quatro viagens diárias, pela manhã e tarde.

O percurso passa por três cidades: inicia na Estação centenária de Bento Gonçalves, passa por outra Estação histórica e centenária em Garibaldi e termina em Carlos Barbosa - ou trajeto inverso -, com duração média de 90 minutos. Dentro dos vagões apresentações artísticas de música italiana e gaúcha animam os visitantes e compartilham a cultura da região.

A operação da Maria Fumaça acontece com redução de 50% da capacidade. Há álcool gel nas plataformas e vagões, alterações no sistema de embarque, que conta com aferição da temperatura de cada visitante, e a obrigatoriedade do uso de máscara. Sucos, vinhos e espumantes, antes oferecidos nas Estações de Bento Gonçalves e Garibaldi são realizados dentro dos vagões, para evitar circulação de pessoa e aglomerações.